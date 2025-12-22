台南市永康區22日中午發生一起交通事故。消防局表示，12時16分接獲119報案，復興路上一輛預拌水泥車與機車發生碰撞。

台南永康預拌水泥車撞機車，60歲婦頭臉撕裂傷送醫。（圖／中天新聞，下同）

救護人員到場時，發現機車騎士為年約60歲的楊姓女子，意識對聲音仍有反應，但左上肢疼痛，頭部及臉部有撕裂傷，隨即給予初步處置後，緊急送往成大醫院治療。

事故詳細發生原因及相關責任歸屬，仍由永康分局進一步調查釐清。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流