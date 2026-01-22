台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布

台南眷村年貨嘉年華將於23日至25日在永康探索教育公園舉行。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區首場官辦年貨大街「台南眷村年貨嘉年華」，將於明(23日)週五起至25日週日，連續3天舉行，周邊交通管制與停車空間規劃公布，呼籲民眾提早因應。

「台南眷村年貨嘉年華」於23日至25日每天上午10時至晚上9時，在永康探索教育公園及旁邊的永華路(永興路至永平街間路段)舉行，預計有將近100個攤位參與，今天下午已封路架設攤位帳篷。

配合活動，永康區永華路(永平路至永興路)從今起至26日0時禁止車輛通行，永平街與永興路管制汽車進入。

周邊停車部分，包括統一精工永康社教館停車場、中山南路路邊停車格、安心停車場、永大西勢路停車場、永大夜市停車場、台灣聯通台南永明停車場等，共計汽車246席。

機車則可於活動期間臨時停車在探索教育公園永華路或永平路人行道規劃範圍內。

周邊也有探索教育公園永平街、永康拖吊場、永康區社教中心、南大附中、永康國小等YouBike站點，民眾可多加運用。

台南永康探索教育公園旁的永華路，封路搭設攤位，將一連3天舉行年貨嘉年華。(記者劉婉君攝)

