台南永康首辦眷村年貨嘉年華1/23熱鬧登場 黃偉哲邀市民體驗眷村美食與濃厚人情味

▲臺南眷村年貨嘉年華活動記者會。

【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆新年將至，為迎接馬年，台南市政府於1月23日至25日上午10點至晚間9點，在永康區永華路(永興路至永平街路段)及探索教育公園舉辦「115年台南眷村年貨嘉年華」，日前(14)日下午於永華市政中心舉辦活動記者會，由財神爺熱舞開場並發送糖果，場面喜慶熱鬧。市長黃偉哲也親自出席，邀請市民一同走進眷村舊時光，在年貨採買中感受濃濃年味與人情溫度。

▲黃偉哲表示，永康區是台南市眷戶最多的行政區，今年首次舉辦眷村年貨大街，盼辦出特色、傳承眷村文化。活動將於1月23日至25日在永康探索公園及永華路登場，邀請大家一起來逛、來吃、感受眷村風華。

廣告 廣告

黃偉哲表示，永康區是台南市眷戶最多的行政區，今年首次舉辦眷村年貨大街，盼辦出特色、傳承眷村文化。台南多區曾有眷村聚落，雖歷經改建，人情味與眷村美食仍深植人心。透過年貨大街，讓市民與遊客體驗眷村年節文化。活動將於1月23日至25日在永康探索公園及永華路登場，邀請大家一起來逛、來吃、感受眷村風華。

經發局長張婷媛指出，本次活動規劃眷村年貨市集、特色美食及多元藝文演出，重現眷村年節熱鬧景象，吸引民眾提前採買、炒熱年前買氣，預估將有近百攤年貨美食參與。活動期間並結合「台南購物節」共同推廣，民眾於市集消費掃描攤位數位行銷券，每消費滿50元即可獲得1組抽獎序號，消費越多，中獎機會越高。

▲「115年台南眷村年貨嘉年華」本次活動以「馬年意象」結合年貨採買，祝福民眾「財運馬上到」。

此外，台南購物節活動持續至3月1日，獎項包含百萬Toyota電動車、家電、住宿券及現金好禮，並加碼推出「週週抽」，邀請民眾來逛年貨、感受眷村年味，把好運一併帶回家。

市場處指出，本次活動以「馬年意象」結合年貨採買，祝福民眾「財運馬上到」，相關活動資訊請關注「臺南市市場巡禮」臉書專頁。

今日記者會包括議員陳秋萍、沈震東出席，立委林俊憲、陳亭妃、王定宇辦公室及各議員服務處也派代表到場響應。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)