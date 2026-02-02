台南永康驚傳槍擊 57歲男「左胸中彈」陳屍租屋處

台南市永康區大灣路一處民宅，昨（1）日下午發生一起死亡案件。（示意圖；翻攝自photo AC）

台南市永康區大灣路一處民宅，昨（1）日下午發生一起死亡案件。警方於下午2時37分接獲民眾報案，指稱屋內有人疑似遭槍擊受傷，隨即趕赴現場，發現屋內男子左胸處有槍傷，已明顯死亡。

警方調查指出，蔡男友人昨日下午前往其住處時，發現蔡男倒臥房內、胸口流血，隨即報警求助；救護人員於下午2時45分抵達現場，57歲蔡姓男子倒臥屋內房間，左胸有一處槍傷，已明顯死亡。初步了解，案發地點為蔡男的租屋處，鑑識人員於死者身旁發現一把手槍，現場未發現打鬥或翻動痕跡。

目前警方已封鎖現場進行鑑識採證，相關槍枝來源及詳細案發原因，仍有待進一步調查釐清。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

