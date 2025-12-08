台南永康驚悚車禍！休旅車擦撞機車女騎士遭捲入車底消防頂車救命

圖說：台南市永康區自強路發生休旅車與機車擦撞事故，女騎士遭捲入車底受困，現場一度狀況危急，消防人員全力搶救脫困。（記者林云翻攝，下同）

台南市永康區自強路十二月七日晚間近九時發生一起驚險車禍，一輛休旅車不明原因與同向機車發生擦撞，二十五歲王姓女騎士當場遭捲入車底受困，身體大半被壓在車底、僅上半身露出，情況一度相當危急，台南市消防局立即派出大橋分隊高救援車等四車八人趕往現場，成功救人脫困送醫。

消防人員於晚上九時八分許抵達後，發現機車倒臥車旁，女騎士卡在休旅車底，無法自行脫困，所幸仍保持清醒。特搜與消防人員評估現場狹窄空間及二度壓傷風險後，使用ＨＩ．ＬＩＦＴ千斤頂及破壞器材小心頂起車體，並配合長背板與人力平移方式，於晚上九時十九分順利將人救出，過程中不斷與傷者對話穩定情緒，避免其因疼痛與驚嚇而慌亂。 消防局指出，王女全身多處擦挫傷，脫困時意識清楚，由大橋高九一救護車於晚上九時二十七分許送往永康奇美醫院急救與檢查，目前並無生命危險，詳細傷勢仍待醫院評估。

事故原因部分，已由轄區永康分局員警到場測繪、蒐證並調閱沿線監視器畫面，初步了解疑似休旅車駕駛右轉時未注意同向直行機車，才釀成擦撞及後續捲車底情形，實際肇責仍待警方進一步釐清。

永康分局提醒，汽車駕駛轉彎或變換車道時務必確實減速、查看後視鏡與車側死角，特別是夜間視線不佳時，更要留意機車與行人動態。機車騎士則應避免行駛在大型車旁與緊貼其他車輛車身位置，並保持安全距離與防禦駕駛觀念，以降低遭碰撞或捲入車底等重大事故風險。