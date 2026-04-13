台南永康「印度料理店大火」！情趣用品店、香鋪慘遭波及

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再隔壁的香鋪也遭波及！台南市永康區一間印度料理店今（14日）凌晨發生大火，整間店幾乎全部付之一炬，還延燒到隔壁的情趣用品店，釀成慘烈損失。

火災現場。 （圖／記者爆料網）

據台南市消防局的救援資訊，事發地點在大灣路上，起火的印度料理店是鐵皮結構的2層樓建物，在凌晨1點2分左右不明原因狂燃，獲報後合計派遣50位消防員、24輛救災車趕往。

警消抵達後發現狀況相當嚴重，因為除了印度料理店以外，隔壁的情趣用品店也慘被延燒，整起火勢在1點40分撲滅，印度料理店幾乎全部燒光，火場面積60坪，初估財損50萬，隔壁的情趣用品店2樓被燒掉30坪，初估財損10萬，再過去一間的香鋪店面、外牆也被濃煙燻黑，起火原因仍待火調科釐清。

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