台南永康73年歷史"陸軍砲指部" 正式搬遷到關廟

駐紮在台南永康73年的"陸軍砲兵訓練指揮部"，正式搬遷到關廟，15日舉辦啟用典禮，總統賴清德親自到場參加，給予國軍勉勵，頒發加菜金，而舊的永康砲校也預計轉型為公園、創意設計園區，為城市帶來新風貌。

"陸軍砲兵訓練指揮部"正式搬遷到關廟。（圖／民視新聞）

和國軍弟兄共同舉杯，坐下來一起用餐，總統賴清德回到家鄉台南，特地給國軍加油打氣。為了讓國軍擁有更完善的訓練場地，駐紮在台南永康73年的"陸軍砲兵訓練指揮部"，正式搬遷到關廟，15號舉辦落成啟用典禮，總統賴清德親自到場參與。總統賴清德：「我第一次競選台南市長的時候，就一定要把永康砲校遷到關廟，做為重要的政見，這個計畫也是一個四贏的計畫。」

"陸軍砲兵訓練指揮部"搬遷到關廟，15號舉辦落成啟用典禮。（圖／民視新聞）

全新落成的陸軍砲兵訓練指揮部，距離北側訓練場，只有10分鐘車程，相較過去永康舊校區，往返訓練場需40分鐘以上，大幅縮短通勤時間，有效提升訓練效率與戰備機動能力。另外舊的永康砲校校區，市府也將啟動創意設計重劃，轉型為公園與經貿複合專用區。總統賴清德：「現在砲校完全遷過來了，其他的土地未來會做為創意設計園區，也會包括生活資源園區，另外還會有一個15公頃多的公園。」兼顧國防與城市發展，地方建設向前邁進，為城市帶來新風貌。

