台南汰換老舊消防車 依勤務需求打造16輛新車上線

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府消防局於114年度新購置16輛新式消防車，汰換16個消防分隊使用年限較長的老舊消防車輛，依各分隊實際勤務需求量身規劃，確保車輛性能與操作貼近實務。

台南市消防局今天在安平區舉辦新購消防車啟用校閱儀式，包括救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，合計16輛新式消防車，均已完成驗收並正式上線服勤。

台南市副市長葉澤山致詞表示，為守護市民生命與財產安全，市府將持續積極編列預算，並同步爭取中央專案補助及民間資源挹注，加速汰換使用年限超過15年老舊消防車輛，逐步建構更完善、現代化的救災裝備體系。

廣告 廣告

台南市消防局提供資料指出，此次車輛採購依各分隊實際勤務需求量身規劃，由第一線使用單位全程參與隨車配備、車輛規格及內部空間配置設計，確保車輛性能與操作動線貼近救災現場實務，全面提升災害搶救效率與作業安全。

消防局指出，新購置的救助器材車主要支援車禍救援、高處救助及複合型災害搶救，車內整合各式破壞、撐舉及吊掛救助器材，並採模組化配置及寬敞作業空間設計，使器材取用更迅速、操作更安全，提升高風險救援任務的執行效能。

消防局指出，水庫消防車具備大容量蓄水與高效供水能力，可於偏遠地區或供水不穩環境中，持續支援前線滅火行動，發揮穩定水源後勤支援的關鍵角色；水箱消防車兼具快速出勤與即時供水優勢，特別適用於市區火災初期搶救，有效爭取黃金滅火時機，防止災害擴大。

消防局指出，新購消防車底盤全面導入多項主、被動安全與行車控制系統，提升緊急出勤行車安全，同時依使用單位實務需求，升級配置幫浦穩壓裝置、電子水位顯示系統及電動油壓開門器等設備，使車輛在高強度救災環境下仍能維持穩定運作、迅速反應。（編輯：黃世雅）1141230