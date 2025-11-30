台南汽車撞路邊3車肇逃！機車騎士追撞畫面曝 警上門逮人意外查獲毒品

記者林盈君／台南報導

本月28日清晨，台南市永康區小北路，發生一起車禍事故，一台自小客車於行駛中，突然向右偏移，之後撞擊路邊停放的3台汽車，而後方直行的機車，因閃避不及追撞上去，未料，肇事的自小客車胡姓駕駛，竟直接駕車逃逸。警方獲報後，循線逮捕肇事的胡男，並起獲毒品等證物，訊後依肇事逃逸、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

台南胡姓男子肇事逃逸，機車騎士撞擊間曝光。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

該事故影片被PO到《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，從畫面中可以看到，胡男駕駛汽車一路直衝，不明原因偏車道離，撞擊右邊的3台汽車，而後方的21歲邱姓機車騎士，因閃避不及追撞，連人帶車倒地受傷，畫面衝擊瞬間非常驚悚。

而這事的胡男竟直接駕車離去，所幸警方調閱監視器畫面，掌握其所在位置後，前往其住處將其拘提到案，現場並查獲毒品等相關證物，警訊後，依法移送偵辦。

