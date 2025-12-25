台南沖繩直航 首航載客9成5

台南沖繩航線於二十五日直航，市長黃偉哲帶隊，歡欣迎接來自沖繩的旅客。 (記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

繼台南｜熊本航線在二十三日首航後，台南直飛日本沖繩的航線也於二十五日正式啟航！台南市長黃偉哲不僅主持在台南航空站辦理的首航儀式，為幾乎滿座的台南旅客送行，更與立委陳亭妃、林俊憲迎接來自日本的遊客，讓賓客歡欣不已。

市長黃偉哲表示，台南國際航線雙喜臨門，非常謝謝台灣虎航以及民航局合力支持，排除萬難開闢航線，但守成不易，未來希望台南市民不要捨近求遠，不論是要飛九州或是飛沖繩，都能選擇台南機場做為出發的機場，未來台南機場也會跟台灣虎航繼續配合，開闢更多航線，讓更多的國際旅客到訪台南，讓民眾出國更迅速便利。

台南沖繩航線於二十五日直航，台南旅客先在首航典禮舞台集合，歡欣合影後出發。(記者翁順利攝)

觀旅局長林國華指出，「台南｜沖繩」航線由台灣虎航於每週四、日飛航，預計將成為日本及國際旅客走進台南最便捷的空中入口。台南擁有百年廟宇、文化巷弄、世界級美食，以及充滿生活美感的老屋空間、咖啡館與創意市集，無論是文化深度旅行或悠閒慢旅，都能找到令人難忘的城市風景。隨著航線開通，旅客可更輕鬆抵達台南，誠摯邀請日本及全球旅客走進台南，用腳步、味蕾與心感受這座城市的魅力與溫度。

首航儀式後，市府特別準備首航紀念小物贈予每一位旅客，讓旅客感受到台南的熱情與友善。虎航公司表示，台南飛航沖繩僅須五十分鐘，班機可載運一百八十位乘客，首航班機同時往返沖繩、台南，載客量都是九成五，將近滿座，載客人數都比熊本航線多，因熊本機場正在維修，刻意減少四十名乘客。