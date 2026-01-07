台南河海小組會議檢討水環境治理 專家建議加入化學品洩漏事件模擬





臺南市政府7日召開「臺南市政府推動河川及海洋污染防治小組」第25次會議，檢討114年水域水質並擬定後續整治推動策略，持續落實河川與海洋污染防治，展現守護水域環境決心。

環保局表示，臺南市主要流域水質持續改善，河川嚴重污染長度由113年33.3公里降至114年19.7公里，減少13.6公里。不過，將軍溪部分河段水質仍受畜牧廢水影響，將持續加強輔導與稽查，並評估推動糞尿資源化及集中處理設施，朝119年「零嚴重污染河段」目標邁進。

畜牧污染防治方面，在環保局、農業局積極推動下，截至114年已有488家畜牧場積極參與畜牧糞尿資源化申請，合計施灌沼液186萬公噸、施灌農地面積達497公頃。柳營區八翁里畜牧糞尿集中處理中心一期已營運、二期施工中，完工後可處理當地74%畜牧污染量。另環保局與經發局合作輔導未登記工廠，已申請納管2,770家、改善計畫2,342家及特定工廠1,223家，後續將持續加強放流水稽查與管制。民生污染方面，推動新市污水下水道一期工程、歸仁系統併入仁德系統，並分階段管理餐飲業油水分離設施，以提升污水處理率。

海洋污染治理方面，市府已公告修正淺海牡蠣養殖管理自治條例，禁止使用保麗龍浮具，並推廣HDPE或延繩材質蚵棚，同時推動廢棄蚵棚再利用，逐步改善海洋污染問題。

與會專家委員對於臺南市政府針對河川與海洋污染防治的成果均表示肯定，建議未來辦理有關兵棋推演或污染應變演練，可評估加入化學品洩漏事件模擬，以增強事故發生即時應變能力與盤整應變資材增補。

市府強調，水環境整治為長期跨域工作，未來將持續整合跨局處量能，強化源頭管制與資源循環，守護河川與海洋環境，實現「水清魚現、永續宜居」的城市願景。

