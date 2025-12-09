台南治水成果公布 從防洪到活水全面升級

台南今年多次面臨強降雨與颱風侵襲，市府水利局今（9）日公布年度治水成果，顯示在排水改善、抽水量能提升、滯洪與海岸防護等措施逐步到位後，今年淹水狀況明顯減少，部分過去易淹地區也未再傳出災情。市長黃偉哲表示，極端氣候下治水必須持續強化，他將持續向中央爭取經費，讓台南朝向更安全宜居的城市邁進。

水利局指出，今年淹水面積僅約130公頃，較以往豪雨事件大幅縮減，且退水時間改善明顯。仁德德糖路口及永康中山南路544巷等以往高風險地區，今年均未出現積水紀錄。沿海地區則透過陸續完成的海堤整建、沙洲復育與緊急加高工程，加強社區對暴潮與海水倒灌的抵禦能力。

↑圖說：台南市政府水利局年度成果發表，展現從防洪、淨水、活水到智慧防災的全方位布局。（圖片來源：台南市水利局提供）

在水資源循環方面，永康、安平及仁德三座再生水廠陸續投入運作，每日可供應再生水量達8.1萬噸，除了支援南科與工業用水，也讓城市用水更具韌性。水利局說明，仁德再生水廠是國內首座採「以水換水」模式運作的再生水廠，未來再生水每日供應量將持續提升至10.8萬噸。

在污水下水道推動上，本市接管戶數已突破22.8萬戶，為全國六都第四。竹溪整治工程亦邁入最後階段，第二期水質淨化場完工後，將使竹溪達到全量截流與更穩定的水質改善，打造更友善的都市河岸。 水利局也持續強化智慧防災系統，建置超過400處水情監測設備，並以「台南水情即時通」整合資訊，提供市民與前線防災人員即時判讀。此外，台南已連續10年獲評水患自主防災社區「績優」，是全國唯一保持此紀錄的城市。

面對極端氣候成為常態，台南市府已向中央爭取12.13億元作為受損設施復原與後續精進經費，並提出超過151億元治水建設規劃。水利局表示，未來將持續推動出流管制、雨水調蓄等措施，讓城市在暴雨來臨時具備更高的調適能力。

