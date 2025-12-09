台南治水3箭成效顯著：淹水面積大減 水利局力拚151億經費

南市水利局長邱忠川（第一排右四）率團隊說明今年水利建設成果，排水系統清淤等治水三箭齊發展現成效，台南淹水面積大幅減少，雨停了，水就退。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市水利局推動治水防洪建設，以「排水系統清淤」、「提升抽水量能」及「滯洪池減洪」，治水3箭展現治水成效，通過颱風和豪雨考驗，淹水面積大幅減少，雨停了水就退。水利局表示，將持續向中央爭取治水經費，打造防洪的宜居城市。

水利局長邱忠川率團隊9日在民治市政中心說明今年水利建設成果。他表示，治水3箭主要是清淤；打開瓶頸段讓排水順暢；抽水站、移動式抽水機和滯洪池發揮效果。在7月的丹娜絲颱風、以及接下來0728、0802大豪雨的挑戰中，台南淹水面積約130公頃，相較2009年莫拉克颱風的55,000公頃、去年凱米颱風的335公頃，淹水面積大幅減少，而且雨停了水就退。

水利局說明，在區域排水治理方面，累計整治達445公里；持續投入雨水下水道建設，累計建設長度達742公里；執行排水及雨水下水道清疏，全年清淤量達16.1萬立方公尺。今年爭取中央經費補助，增購89台大型移動式抽水機組，經汰舊換新後總數達511台；全市新建抽水站達67座，總抽水量達每秒805噸；全市滯洪池26座，總滯洪量約633萬噸（約5座虎頭埤水庫容量）。

水利局指出，智慧防災成為趨勢，已在易積淹水地區累積建置110處水位站、31座雨量站、109處影像監控設備、160處雨水下水道水位監測站、328處路面淹水感測器，並搭配「台南水情即時通」APP，以視覺化、地圖化呈現方式與多元水情介接服務，全方位呈現南市水情現況。

目前已成立51處水患自主防災社區、16處土石流自主防災社區；水患自主防災社區更是全國唯一連續近10年評鑑「績優」，強化社區應變能力，達到預防性疏散撤離及遠離災害的目標。

水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對丹娜絲颱風、0728與0802大豪雨後的防洪與治水對策進行盤點並提出精進方案；中央已核定12.13億元投入復原工作。後續將爭取中央治水經費151億元挹注，配合出流管制及逕流分擔等治水新思維，打造台南成為不怕淹水的宜居城市。