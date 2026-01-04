台南法拍會1/6登場 2019年款保時捷MACAN 3萬起標！

台南市行政執行署將於2026年1月6日上午10時在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室舉行今年首次的法拍會。此次拍賣的主要物品包括2019年款的保時捷MACAN、2016年款的SMART汽車以及馬自達汽車，還有亞鑫皮件公司100萬股的股票。民眾可於當天上午9點30分開始登記，10點正式競標。

2019年款的保時捷MACAN。 （圖／行政執行署台南分署提供）

根據台南分署的說明，最受矚目的拍賣物品為2019年款的保時捷MACAN，該車排氣量為1984CC，目前滯欠燃料費6180元及罰鍰24100元，合計需支付30820元。此次拍賣為該車的首次拍賣，並設有底價，歡迎有興趣的買家前來參加。

台南分署提醒，參加競標的民眾必須詳細閱讀拍賣公告，並在1月6日當天攜帶國民身份證，以便登記領取號碼牌。未登記領取號碼牌者將無法參與競標。

2016年款的SMART汽車也是此次競標項目之一。 （圖／行政執行署台南分署提供）

亞鑫皮件公司100萬股的股票。 （圖／行政執行署台南分署提供）

