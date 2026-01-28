台南法老展明天開展！金色三麥推「法老王棺材板」 憑票根蜂蜜啤酒買一送一

到台南看法老展，可以順便到「金色三麥」嘗「法老王海鮮棺材板」。（金色三麥供圖）

台南奇美博物館年度重磅國際特展《埃及之王：法老》，明天將正式開展，看準這波觀展人潮，「金色三麥」把古埃及元素端上餐桌，推出限定料理「法老王海鮮棺材板」和「日落埃及花果調酒」，憑展覽票根還能享蜂蜜啤酒買一送一。

金色三麥於1月29日到2月12日，推出埃及主題期間限定餐點「法老的盛宴」，以料理與調酒向古埃及文明致敬。其中最具話題性的「法老王海鮮棺材板」，以台南經典小吃棺材板為創作基底，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，海味鮮甜交織異國辛香，口感濃郁有層次。

「法老王海鮮棺材板」以台南小吃棺材板為靈感，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，搭配法老王造型黃金餅乾，將古埃及意象轉化為吸睛又趣味十足的餐桌亮點。（320元／份，金色三麥供圖）

飲品部分同步推出「日落埃及花果調酒」與「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」，以象徵埃及的木槿花為靈感，呈現花果香與啤酒層次。

「日落埃及花果調酒」以象徵埃及的木槿花為靈感，融合熱帶芒果的酸甜果香，酒體柔順、層次鮮明。（250元／杯，金色三麥供圖）

活動期間，只要消費任一道埃及主題餐點，即可獲得品牌設計的燙金埃及主題收藏卡牌。另外，憑特展票根，到全台金色三麥內用，還可享蜂蜜啤酒買一送一優惠。

點任一道限定餐點，即可獲得一張燙金埃及卡牌，全套共10款，送完為止。（金色三麥供圖）

除了餐廳，「台南遠東香格里拉飯店」則主打「免預約看展」的住宿方案，推出「法老假期：3天2夜尊榮禮遇」。入住指定房型的旅客，每位付費成人即可獲得《埃及之王：法老》特展免預約入場資格，不必事先搶熱門時段，全依自己的行程彈性安排參觀時間。

「法老假期：3天2夜尊榮禮遇」住房專案，可免預約參觀「奇美博物館」特展《埃及之王：法老》。（台南遠東香格里拉飯店供圖）

入住豪華閣尊榮客房或套房，還能享貴賓廊禮遇，包括每天早餐與傍晚雞尾酒時光。夜晚時段，飯店也推出以法老特展為靈感的限定調酒，讓文化行程從白天一路延伸到夜晚。

「豪華閣尊榮客房」室內約15坪，寬敞舒適，適合規劃3天2夜的從容小旅行。（台南遠東香格里拉供圖）

Info

台南遠東香格里拉飯店

地址：台南市東區大學路西段 89 號

訂房專線：06-702-8899

餐飲訂位專線：06-702-8856

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



