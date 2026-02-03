台南派出所前持刀攻擊 2路人受傷、凶嫌當場遭逮

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市陳姓男子今晚在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，陳男也被自己劃傷，警方迅速逮人，將3人全數送醫；警方初步調查，陳男行凶動機疑是感情不順。

台南市警局第六分局告訴中央社記者，陳男是案發當地附近養生館員工，今晚8時許在南區金華派出所前方路口斑馬線上持刀攻擊路人，造成2人受傷，男性傷者逃到派出所求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。

台南市消防局獲報緊急出動，將陳男及2名傷者送醫，3人意識清醒。29歲陳男大姆指有1.5公分傷口；另2名傷者分別是42歲李姓男子，腹部有穿刺傷；32歲葉姓女子背部有穿刺傷。（編輯：蕭博文）1150203