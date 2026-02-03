台南派出所前驚傳砍人！黃偉哲急赴醫院慰問

▲台南市區昨晚驚傳街頭砍人事件，市長黃偉哲急赴醫院慰問傷者。（圖／取自黃偉哲臉書）

[NOWnews今日新聞] 台南市區昨（3）日晚間8時許驚傳街頭砍人事件，一名29歲陳姓男子疑似情緒失控，持足療刀當街朝路人揮砍，並一路追逐至南區金華派出所門口，最終遭警方壓制。對此，市長黃偉哲急赴醫院探望傷者，並將掌握後續狀況，適時向大眾說明。

黃偉哲表示，突發的暴力事件對受傷民眾及其家庭造成極大衝擊，市府一定會全力協助傷者治療與後續照護事宜；同時也感謝第一線醫療、消防及警察人員迅速應變、全力投入救援，展現高度專業與冷靜應對，並且指示相關局處主動關懷傷者及家屬需求，必要時提供心理支持與生活協助，確保後續照護不遺漏。

黃偉哲指出，目前所有傷者皆已及時送醫，意識清楚並留院觀察中，請市民朋友安心；至於嫌犯犯案動機與詳細經過，已交由警方與檢警單位釐清，市府也將持續掌握後續狀況，並適時向市民說明。

