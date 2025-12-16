台南流感重症及死亡率偏高 主因之一恐是沒打疫苗

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市政府衛生局今天表示，台南市今年流感併發重症確診率及死亡率高於全國平均值，主因可能是高風險族群未施打疫苗，及病發後未及時到大型醫院就診。

衛生局今天指出，台南市今年流感併發重症確診率是每10萬人13.7人（254例），高於全國的每10萬人9.8人（2289例）；死亡率是每10萬人3.9人（72例），高於全國的每10萬人2.4人（563例），顯示台南市流感重症發生率及死亡風險相對偏高。

衛生局人員告訴中央社記者，三高、慢性病、重大傷病及高齡者等高風險族群，未施打疫苗及病發後未及時到大型醫院就診，可能是台南市流感重症確診率及死亡率相對偏高主因。

衛生局表示，日本和韓國流感病毒傳播力大幅上升，美國在感恩節過後流感也明顯升溫，英格蘭因流感住院患者1週內激增55%。疾病管制署則預測國內流感疫情12月中下旬將明顯上升，且在跨年後再度升溫，預估高峰期將落在農曆春節前後。

衛生局長李翠鳳表示，目前台南市公費流感疫苗僅剩約2萬餘劑，數量有限，尚未接種市民，特別是長者、學生、慢性病患者及第一線工作者，應儘速接種；日常生活也應保持勤洗手，配合咳嗽禮節，保持室內通風，若有發燒或呼吸道症狀應避免外出，降低病毒傳播。（編輯：黃名璽）1141216