台南流行時尚產業展大台南會展中心登場

首屆「2025台南流行時尚產業展」即日起至12月7日在大台南會展中心正式展開。展覽匯集超過百家廠商、共250個攤位，從紡織布料、機能設計、品牌美妝到原創配件，完整呈現南台灣蓬勃的時尚產業能量。副市長趙卿惠出席開幕典禮，肯定業界投入與創意。

圖說：展場中展出多款融入傳統刺繡與創意設計的手作包款，展現台南在地品牌與工藝的時尚魅力 (圖片來源/經發局提供)

市長黃偉哲表示，台南不僅是文化古都，也是國內重要的時尚製造重鎮，從布料科技到設計品牌皆具有深厚基礎。期盼透過展會建立時尚交流平台，加強產業鏈結國際趨勢，並協助本地品牌走向全球市場，打造台南成為南台灣最具潛力的時尚創意基地。

廣告 廣告

副市長趙卿惠指出，台南早期以代工為主，曾協助國際運動品牌生產機能性布料；如今，產業已走向品牌化與創新設計發展，皮革、雨具等傳統產品也融入更多創意與機能，並屢獲國內外設計獎肯定。台南共有17所大專院校、其中8所具設計與媒體相關科系，可為產業提供研發及人才支持。

經發局說明，本次展會以「永續 × 原創 × 在地」為策展核心，規劃流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續及原創設計等主題展區，呈現多元且具競爭力的產業樣貌。展期間亦推出摸彩、滿額禮、早鳥禮及打卡贈禮等活動，邀請民眾前往體驗台南在地時尚魅力。

更多品觀點報導

台南購物節月月抽登場 電車、萬元現金好禮等你拿

南方農業「2025創客自造松」得獎作品揭曉

