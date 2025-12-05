台南流行時尚產業展登場

台南流行時尚產業展開幕。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／歸仁報導

首屆台南流行時尚產業展五日在大台南會展中心登場，將持續至七日止，副市長趙卿惠到場為一百多家產業加油打氣，同時也體驗業者開發出諧振運動設施的舒適感，以及台南在地西服好手藝，她表示，希望此展提供平台，讓台南業者的創意被世界看見，同時促成更多跨國合作與商機。

由台南市政府經濟發展局主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」精彩登場，除趙卿惠到場外，經發局長張婷媛、贏地創新育成基地理事長陳東良、台灣流行時尚產業聯盟理事長張慶鐘、工商時報副總經理謝奇璋、台南市刺繡商業同業公會理事長黃正忠、台南市赤崁朋派商圈發展協會理事長蘇芸昀等均到場列席。

趙卿惠表示，紡織曾是台南經濟很重要的一項動力，如今走得更前瞻，打造出自己的品牌，此次時尚設計不只紡織，還有皮革、刺繡等，且由頭到腳都有許多創意，且都是有設計的自有品牌，而台南十七家大專院校中，有八所是有設計相關的系所，都可以協助導引設計的方向，讓台南的品牌打到全世界。

趙卿惠也表示，台南早期多以布料代工為主，以協助Nike等國際運動品牌及各式機能布生產代工，卻缺乏自有品牌，隨著時代演進，紡織產業逐漸發展走向品牌化，也融入機能與創意設計面向，不僅受到國際展場肯定，也獲得許多設計獎項，因此期盼透過展會帶動台南品牌創新，讓設計走向國際化。

經發局人員指出，此次參與廠商超過百家、二百五十個攤位滿場展出，盼透過展會促進南市流行時尚產業蓬勃發展，也歡迎民眾把握時間到場參觀。同時未來市府也將持續整合資源，協助產業接軌國際，打造台南成為南台灣最具發展潛力的時尚創意基地。

至於此次的流行時尚產業展，不只是製造，還呈現城市文化、生活美學與創意能量，更結合創意設計，展現屬於台南豐厚文化底蘊的獨特魅力，且展會也結合相關公協會共同推動台南流行時尚產業升級與商機拓展，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，規劃流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續、原創設計等主題展區，完整呈現在地流行時尚產業的多元樣貌與創新能量。

為吸引大家到場，現場還規劃許多好康活動，民眾進場參觀即可享有摸彩活動、滿額禮、早鳥禮、打卡贈禮與滿意度問券調查兌換等好禮。