南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南有業者PO出今年的尾牙痛風餐，非常澎拜，從帝王蟹，龍蝦，紅蟳，還有桶仔雞和豬肋排，能想到的浮誇海陸菜色，都給你端上桌，現在正是蟹美膏黃的時候，滿滿一桌，可以客製化，滿足消費者的需求。





台南浮誇「尾牙痛風餐」 帝王蟹、龍蝦、桶仔雞全端上桌

浮誇痛風全餐的價碼，從一萬二到兩萬五都有，就看消費者要廚師展現多澎派的氣勢。（圖／翻攝畫面）





這鐵定是最有派頭的浮誇餐，動筷子之前，手機先吃一輪。業者會推出這桌痛風餐，主要是家人喜歡吃生猛海鮮，在台南可以就近跟漁民結合，就催生這桌浮誇菜色。痛風餐業者莊子歌表示，我會去挑選海鮮配成一桌菜，比如你的魚貨有龍蝦，我們會煮龍蝦湯，還是選擇現撈的魚，我們就煮魚湯，正常一桌設定都十個人。

台南也有漁港，現撈現烤，要吃海鮮餐，選擇不少，要叫一整桌螃蟹大餐，也沒問題。（圖／民視新聞）





浮誇痛風全餐的價碼，從一萬二到兩萬五都有，就看你要廚師展現多澎派的氣勢。消費者表示，很有看頭，很有面子、感覺很豐富，裡面有蝦子、帝王蟹、鮑魚，最喜歡吃肋排，看起來肉特別多。

台南有漁港，現撈現烤，要吃海鮮餐，選擇不少，要叫一整桌螃蟹大餐，也沒問題。消費者表示，特別新鮮，然後它的蟹膏還蠻多的、秋天是吃螃蟹的季節，吃螃蟹最重要的就是什麼，就是要講究一個鮮。不管花蟹，紅蟳，或是大閘蟹，全部點得到。餐廳業者表示，其實是我們台灣本土的大閘蟹，紅蟳跟它搭配起來，紅蟳它最主要是吃那個蛋跟鮮。在台南，不管你要多浮誇的海陸菜色，只怕你想不到，不怕你點不到。









