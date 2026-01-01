台南海安商圈跨年夜驚見鹹豬手 噁男「連摸2女臀部」遭逮

陳男跨年夜在海安商圈連摸2女子臀部，遭當場逮捕並依現行犯送辦。（圖／翻攝畫面）

台南市海安商圈在跨年夜舉辦熱鬧活動，還請來街頭馬戲團開演炒熱氣氛，吸引許多觀光客前往迎接新年，41歲陳姓男子卻趁人潮擁擠時，連摸2名女子臀部，其中一名被害人不甘受辱，立刻告知丈夫，其丈夫則當場將陳男壓制，警方趕抵後將他依現行犯逮捕，全案依法送辦。

據了解，台南海安商圈跨年活動氣氛熱烈，有溫暖市集讓民眾享受夜生活外，還請來台灣小丑「Mimofatguy」、「演武者」小剛、世界首創「立體書結合鋼鐵特技」互動秀的表演者「Happy Curly」提供一系列表演，讓現場民眾氣氛嗨到最高點。

陳男卻趁著氣氛熱烈、人潮壅擠時，趁亂偷摸2名女子臀部，其中一名女子發現後不甘受辱，立刻告知身邊的丈夫，其丈夫迅速鎖定犯嫌並將他壓制，警方獲報後到場，將他依現行犯逮捕，全案則依性騷擾防治法送辦。

台南市警二分局副分局長陳勇志表示，警方於2025年12月31日深夜10時許接獲報案，指稱晚會現場有人趁人潮擁擠時對女性伸出魔掌，陳男現已被移送偵辦，並呼籲民眾，參與大型活動時如遇不法情事應立即通報，警方將即時處置，確保活動安全。





