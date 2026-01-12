台南海產店老闆砍死討債男仍判6年 死者母：會再上訴

2024年春節除夕夜，鄭姓男子因友人債務糾紛，到台南東區生產路一間海產店與老闆周元良理論，雙方爆發肢體衝突，周男持折疊刀刺死鄭男。一審依傷害致死罪判周男6年徒刑，二審今仍維持原判。

二審仍判6年，除夕夜海產店命案死者母不服將再上訴。（圖／資料照）

死者母親表示，案發前周男多次在臉書嗆聲、騷擾，甚至在除夕夜打電話持續挑釁，兒子氣不過才與哥哥前往店內理論。她指出，監視器畫面顯示，兒子僅持斧頭作勢嚇唬，並未揮砍，卻遭周男反持刀痛下殺手，導致母子天人永隔。

除夕夜海產店命案死者母不服將再上訴。（圖／資料照）

鄭母強調，無法接受一、二審僅判6年刑度，認為周男犯行惡劣卻從未向家屬道歉，也未達成和解，甚至曾嗆聲「出事有錢賠」，事後卻稱無力賠償。她痛批判決不公，將與律師討論後再提上訴，為兒子討回公道。

