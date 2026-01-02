台南海葬申請減 補助延至全年

台南市推動海葬以來，案件申請量逐年提升，去年突然出現13年來首見的大幅滑落，經營海葬的船家認為與去年7月台南沿海颱風、豪雨頻繁，海象普遍不佳，出海難度大增等原因有關，喪家索性將海葬改為樹葬。民政局將原本僅限3月到10月出海的海葬補助1萬5000元，今年直接延伸到全年皆可補助，盼持續推動大海環保葬。

台南市海葬劃有特定區域，必須在防波堤以外6公里處，且避開養殖區、捕魚區與軍事演習區。台南市現有2家民間船家經營。舉辦海葬經費從1萬5000元到3萬元不等。因每年3月到10月最適合出海，喪家在這期間舉辦海葬，可獲台南市政府補助1萬5000元。

民政局調查統計，挑選海葬的家屬多為往生者生前喜愛親近海洋，包括捕魚者、釣魚者與跑船船員，少部分為抱持浪漫主義，遺願囑咐家屬將骨灰撒入大海。

海葬火化方式與一般火葬不同，需要將燒剩的骨頭再細磨成粉，試辦初期由喪家親手將骨灰倒入海中，但曾發生海風將骨灰吹向家屬的尷尬情況，近年改為以可融化小紙船包裝，由親人以繫繩直接垂降入海。

台南市13年前推動海葬，當年僅有1件申請案，民國110年起申請數增至全年8件，112年申請案達27件高峰，113年略減為25件，去年卻大幅滑落只剩13件。

船家認為，去年台南海象普遍不佳，7月颱風、8月豪雨災情都發生在沿海區域，許多原訂時間出海的喪家不願受到耽擱，要讓往生者盡快安息，改選擇樹葬。

台南市海葬申請案一直偏低，主要是告別式要配合海上天候等因素，不如樹葬般穩定。今年將補助案展延到全年，方便喪家申請。