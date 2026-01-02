台南海葬申請量13年首降！補助延長全年推動環保葬

喪家搭船出海，執行海葬儀式。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市民國102年推動海葬，案件申請量逐年提升，去年申請案突然大幅滑落，是13年來首見大幅度的逆成長，台南市民政局認為去年7月台南沿海颱風、豪雨頻仍、海象普遍不佳，船家出海難度大增，喪家將海葬改為樹葬所致。將原本僅限3月到10月出海的海葬補助1萬5000元，今年直接延伸到全年皆可補助，盼持續推動大海環保葬。

台南市海葬畫有特定區域，必須在防波堤外6公里，且避開養殖區、捕魚區與軍事演習區。目前有2家民間船家經營。海葬經費從1萬5000元到3萬元不等，由喪家自選，因每年3月到10月最適合出海，喪家在這期間選擇海葬方式，可獲台南市政府補助1萬5000元。

廣告 廣告

台南市民政局推出的海葬比例逐年提高，從首年一整年的1件，去年已有25件。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市民政局統計調查申請海葬案件，多為生前喜愛親近海洋的往生者遺願，包括捕魚者、釣魚者與跑船船員，少部分為抱持浪漫主義者，囑咐家屬將自己骨灰撒入大海。

海葬火化方式與一般火葬不同，需要將燒剩的骨頭再細磨成粉，試辦初期由喪家親手將骨灰倒入海中，卻曾發生海風將骨灰吹向家屬的尷尬情況，近年改為打包裝入摺好的可遇水化開的小紙船，由親人隨身攜帶，再搭船到指定海域，以繫繩直接垂降到大海。

台南市13年前推動海葬，當年一整年僅有1件申請案，110年起申請數開始明顯增加（8件），112年申請案達27件高峰，113年略減為25件，去年卻大幅滑落只剩13件。

船家認為，去年台南海象普遍不佳，7月颱風、8月豪雨災情都在沿海區域，許多原訂出海辦喪事的喪家擔心受到耽擱，改選擇樹葬。

台南市今年將原本的限期補助案展延到全年皆可補助，更方便喪家申請，提升大海環保葬的申請量。

更多中時新聞網報導

林俊傑認愛 找到真摯伴侶七七

五月天阿信熱舞丁噹被虧很浪

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話