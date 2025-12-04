台南消防人力不足 陳以信提短期合約消防員補強缺口

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人陳以信在今（4）日提出因應台南市消防人力長期不足對策，他主張以市府預算短期聘雇「合約消防員」，作為中央補足正式人力前的過渡方案，以加速提升消防量能，避免救災能量持續流失。

陳以信指出，台南近期火警不斷，後壁烏樹林暫置場大火延燒十餘天尚未完全撲滅，城西二期掩埋場也發生火警。大型災害頻仍，第一線消防員長時間投入滅火，勤務量沉重，顯示人力不足已成結構性問題。

他引述最新消防統計表示，台南市消防局編制員額為1,697名、預算員額1,688名，但實際在職僅1,290名，缺額達398名，接近四分之一，是六都中缺口最嚴重的城市。人力不足不僅加重基層消防員壓力，也可能影響滅火效率，形成火勢延燒風險。

陳以信說，地方消防人力受限中央統一分配機制，加上正式消防員任用標準與訓練制度具嚴格門檻，使得地方常面臨「編制有、預算有、卻補不到人」的困境。為解決短期人力不足，他主張市府應提前以地方預算聘雇「合約消防員」投入勤務。

他表示，合約消防員經必要訓練後，可支援基礎救護、現場周邊勤務、後勤工作、器材維護及出勤補位，讓正式消防員能專注核心救災與高風險任務，有助提升整體救災效率及現場安全。

陳以信強調，台南消防人力缺口為全國最嚴重，若僅等待中央補足勢必緩不濟急。他承諾，若當選市長，將以最快速度補強消防量能，「救災不能等，人民安全不能等」，盼讓消防人員在更安全的環境下執勤，也讓市民能更安心。

