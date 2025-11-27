南部中心／綜合報導

台南市消防局有分隊長疑似遭到吸金平台吸收，不僅在公開場合分享自己的投資經驗，聲稱只要加入投資3千美金，50天後就能拿回7500美金，還鼓勵參與者拉下線，能夠翻倍獲利，沒想到有民眾投資了，卻沒拿到錢，出面控訴遭詐騙，20幾名被害者，被騙了2百多萬元。消防局調查後，火速將該名分隊長調離主管職，並移送公懲會懲戒。





台南消防分隊長加入吸金平台 記過調職移送法辦

台南市消防局某分隊的分隊長，疑似遭到吸金平台吸收，詐騙民眾投資，遭消防局調離主管職，並移送懲戒。（圖／民視新聞）

說明會上，講師講得口沫橫飛，要大家一起來投資，還鼓勵拉下線，讓錢滾錢。祭出六位數的獎勵分紅，希望吸引民眾投資，這位講師，還有另外一個身份，是台南市消防局某分隊的分隊長，民眾聽信他的話，砸錢投資，最後錢拿不回來，才發現是騙局一場。受害者表示，經過友人給我分享這個平台可以賺利息，每個月領利息，聽完之後我就有投資3千美金，合台幣大概是9萬多塊，前後總共我們這邊有受害者大概有10幾位，20幾位的受害者，總共加起來，被騙了2百萬左右。





其中一名受害者站出來控訴，全部20幾名被害人，總共被騙了兩百萬元左右。（圖／受害者提供）





不只在公開場合分享投資經驗，還鼓勵參加者拉下線，就能翻倍獲利，誇口投資3千美金，50天後，就能拿回7500美金，投資報酬率高，沒想到有人投資後，錢卻拿不回來，甚至傳出有警消被騙了2百多萬元，連退休金都賠上。受害者表示，直到11月初的時候，有朋友發現他的錢領不出來的時候，然後平台就突然發了一個公告說，是美國那邊要求我們這邊要繳稅，錢已經領不出來了，然後再叫我們再繼續繳稅，這就是一個騙局了。臺南市消防局副局長李政昌表示，該員確實有不當的一個投資相關情事，第一時間就予以做行政處分，跟調職的一個處分。

受害者站出來控訴，當初基於信任，才加入投資平台，到頭來卻換來一場空，公開慘痛經驗，也希望別再有人受騙上當。





