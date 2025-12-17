台南消防前分隊長涉吸金詐欺 地院裁定收押禁見

台南市消防局前分隊長洪育仁，被控擔任詐欺集團吸金「榮譽導師」，透過境外投資平台，向警義消推銷低投資高報酬方案，導致多人受害慘賠。台南地檢署15日搜索後將洪育仁等3名男女拘提到案，認定有勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞而聲請羈押，台南地方法院裁定羈押。

台南市消防局前消防分隊長洪育仁，被檢方查出涉嫌透過投資平台吸金，聲押獲准。（圖／翻攝臉書）

台南地院指出，洪育仁接受訊問時否認犯行，但依檢方羈押聲請書所附相關事證，認定他涉犯組織犯罪防制條例主持犯罪組織罪、刑法3人以上共同詐欺取財罪，以及銀行法非法經營收受存款業務、證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金、多層次傳銷管理法非法多層次傳銷等多項罪名，整體犯罪嫌疑重大。

廣告 廣告

消防局人員透露，洪育仁曾參與2016年高雄美濃強震，台南維冠大樓倒塌救災，也曾獲頒鳳凰獎，吸金案爆發前已被調職內勤。南檢表示，洪育仁涉嫌透過投資平台吸金，檢方15日搜索傳喚洪育仁及共犯曾姓女子、洪姓男子等3人到案偵訊，當庭逮捕並向台南地方法院聲請羈押。

法院認為，洪育仁與同案被告同財共居，是同一家庭成員，卷內資料已可見先前勾串跡象，且本案仍有詐欺組織成員與被害人尚未到案，後續有待調查。若讓他交保在外，相當可能聯絡共犯或證人，進一步勾串說詞，甚至湮滅、偽造或變造相關證據，已有具體事實足以認定存在勾串與滅證風險。

台南地院認為，以命具保、責付或限制住居等侵害自由較小的手段，很難確保偵查與審判程序順利進行。綜合考量本案對社會治安的危害、國家刑事司法權的有效行使，以及被告人身自由與防禦權如何取得平衡，認定若不予羈押，追訴與審理將難以推動，因此對洪育仁裁定羈押，並禁止接見與通信。法院最後告知當事人，如不服本件羈押裁定，仍可依法提起抗告。

延伸閱讀

基隆河水污染事件 台水證實「將誠公司有污染物流至淨水場」

太夭壽！新北惡駕駛輾小狗「車底滾一圈」 心碎畫面曝

《財劃法》修正案政院不副署 律師直言「完美憲政死結」