台南消防員伸鹹豬手搓揉女友人胸部 懲戒法院判降2級改敘
〔記者楊國文／台北報導〕台南市政府消防局呂姓消防員去年和女友人等人聚會、飲酒，酒後共乘計程車返家，呂男起色心，卻將鹹豬手伸進女友人內衣裡搓揉其胸部，強制猥褻得逞，女友人不甘受辱提告，一審依強制猥罪判呂男7月徒刑、緩刑2年；懲戒部分，懲戒法院一審判呂男降2級改敘，可上訴。
檢方調查，呂姓消防隊員去年10月9日與被害女友人、此女友人表姐邀約聚餐、飲酒，酒後3人共乘計程車返家。
被害女友人的表姐下車後，呂男起色心，先伸右手搭住女友人肩膀，接著將右手伸進她的衣服、內衣裡面，且不顧女友人出聲喝斥、抗拒，呂男仍反覆搓揉她的胸部，強制猥褻得逞。女友人不甘受辱提告，台南地檢署依強制猥褻罪起訴呂男。
台南地院審理時，呂男認罪，並賠付女友人50萬元和解。法官認定呂男有悔意，依強制猥褻罪判刑7月、緩刑2年。台南市政府認定呂男觸犯強制猥褻罪被判有罪，亦違反公務員服務法規定，有懲戒必要，移送懲戒法庭審理。
呂男答辯坦承酒後思慮不周，而觸碰女友人的胸部，侵害她的性自主決定權，造成心理傷害，且無端耗費司法資源，相當自責，請求考量他確有悔意，已獲得女友人原諒並賠償50萬元，從輕懲戒，給予自新機會。
懲戒法院一審審理認為，呂男身為消防警察人員，竟於酒後對被害女友人犯下強制猥褻行為，嚴重損害政府、警察機關信譽，破壞警紀，但審酌呂男事後已取得被害人諒解，雙方成立調解，呂男已履行調解內容，且於懲戒法院審理時自我反省，坦承犯行，判決降2級改敘。可上訴。
更多自由時報報導
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
其他人也在看
德央行總裁：歐須護核心產業 抵禦中方衝擊
德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）7日指出，若歐洲與中國的貿易關係持續惡化，歐洲應考慮採取應對措施。內格爾表示，歐洲需要讓中國意識到其行為正受到密切關注，同時必須保護歐洲的核心產業。中時財經即時 ・ 10 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 10 小時前
鳳凰颱風逼近 花蓮嚴陣以待
記者林中行∕花蓮報導 花蓮縣政府七日表示，依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影…中華日報 ・ 23 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 13 小時前
普發現金及年金改革的虛與實
最近臺灣最受關注的一件事情之一就是普發一萬元的現金，相信有些民眾已經去網路上登記了，可能有些還在等，但是不管怎 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」中央社 ・ 12 小時前
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今（8）日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損自由時報 ・ 9 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 9 小時前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 9 小時前
追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定
這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原...CTWANT ・ 10 小時前
台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客
今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，自由時報 ・ 10 小時前
正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元
在正德佛堂擔任出納的王姓女子，監守自盜保管的109張空白支票，再偷蓋負責人常律法師的印章，從銀行陸續領走18至49萬元，3年來共盜走4545萬元，佛堂發覺有異報案，王女僅返還79萬餘元，被法官依偽造有價證券罪重判徒刑8年。創建於1986年的正德佛堂，在全台5都11縣市及海外加拿大溫哥華、澳洲等地設立自由時報 ・ 12 小時前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 11 小時前
毒販深夜狂逃「電影級對峙」！海巡、警匪逼巷口 30秒神壓制揪出販毒網
警方指出，早在行動前數月，查緝隊便接獲線報，指稱56歲吳男疑染上毒癮，為了籌措高額毒資竟淪為毒品中盤商，活動範圍遍及雲林、南投地區，警方歷經長期監控、秘密蒐證後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成跨單位專案小組，全力追查毒品來源與販售網絡。行動當晚於6...CTWANT ・ 11 小時前
連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦
民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。中天新聞網 ・ 3 小時前
千萬信託受益人獨漏他 三重男殺姊砍妹聲押禁見
新北三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，昨天在母親住處持主廚刀殺死姊姊，妹妹、陳妻勸架受傷。新北地檢署今晚複訊後以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大、有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。據了解，陳姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看自由時報 ・ 23 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前