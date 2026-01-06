台南消防局導入浮力裝置 無人機落水不沉沒易尋回

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市消防局與金屬工業研究發展中心合作完成無人機浮力裝置開發與建置作業，相關裝置已順利交貨並正式投入搜溺勤務使用，改善無人機突發失控墜入水域沉沒遺失情況。

台南市政府消防局今天發布新聞稿指出，無人機常用於水域搜溺、搜索及災害現場即時影像回傳等任務，但在執行飛行搜尋過程中，仍可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，導致無人機突發失控墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災量能及設備使用效益。

消防局指出，經與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依消防局現行使用無人機機型，量身訂做開發設計5套專用浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試，加上後續操作教育訓練等項目，確保裝置實用性與安全性均符合實際救災需求。

消防局長楊宗林表示，無人機浮力裝置於執行水域搜溺勤務飛行前套裝於機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機能迅速浮出水面，有效爭取打撈回收時機，提升無人機整體使用效益。（編輯：李淑華）1150106