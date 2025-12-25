台南消防局涉貪案 南檢聲押前局長李明峯等2人

台南市政府消防局前局長李明峯等人涉貪案，台南地檢署昨天展開搜索調查，搜索辦公室等8處，並約詢4名涉嫌人及6名證人，今天（25日）凌晨訊後聲押李明峯及楊姓消防設備業者，另一名曾姓消防設備業者以新台幣10萬元交保。

南檢派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官偵辦李明峯等人涉嫌貪瀆案件，檢廉昨天上午前往台南市消防局永華辦公室蒐證與查閱資料，共搜索8處、約詢4名涉嫌人及6名證人。

南檢今天凌晨表示，李明峯、楊姓消防設備業者聲押，曾姓消防設備業者10萬元交保，其餘人請回。

台南市政府發言人田玲瑚昨天接受媒體聯訪時表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法、依法行政，期盼調查釐清事實，勿枉勿縱。