即時中心／温芸萱報導

台南市消防局近期與金屬工業研究發展中心合作，完成無人機浮力裝置開發，已正式投入水域搜溺勤務使用。該裝置可在無人機落水時啟動充氣救生圈，使機體浮出水面，降低沉沒遺失風險。消防局長楊宗林表示，浮力裝置提升搜溺任務安全性與回收效率。市長黃偉哲強調，將持續結合科技與創新應用，強化各類災害無人機運用效能，提升搜救成功率，打造完善科技消防體系。

台南市政府消防局今日表示，為強化水域搜溺勤務安全並降低無人機執勤風險，本局近期與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」合作，完成無人機浮力裝置的開發與建置作業。相關裝置已順利交貨，正式投入水域搜溺勤務使用，展現持續精進科技救災、提升救援效能的決心。

消防局指出，無人機常用於水域搜溺、搜索及災害現場即時影像回傳等任務，但在飛行搜尋過程中，仍可能因天候不佳、機械故障或操作不慎，導致無人機墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災及設備使用效益。為改善落水無法尋回的問題，本局積極規劃導入專用浮力裝置。

快新聞／台南消防局無人機新裝置！落水也能浮起

無人機落水時啟動充氣救生圈，使機體浮出水面。（圖／台南市府消防局提供）

接著，消防局說明，本案與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依本局現行使用的XELER無人機機型，量身訂做開發設計5套專用浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試，加上操作教育訓練，確保裝置實用性與安全性符合救災需求。

消防局長楊宗林表示，浮力裝置於水域搜溺勤務前套裝於無人機機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動充氣救生圈，使無人機浮出水面，有效爭取打撈回收時機，提升整體使用效益。

市長黃偉哲指出，未來將持續結合科技設備與創新應用，強化無人機在各類災害現場運用效能，提升搜救安全性與成功率，打造更完善的科技消防體系，守護市民生命財產安全。

