台南消防局長李明峯差12天滿15周年 悲憤閃辭動機引議論

李明峯（右）近一年來全力推廣多功能細水霧救助皮卡車。台南市消防局提供

台南市消防局前局長李明峯12日清晨提出辭呈時，市長黃偉哲慰留未果，但辭職動機眾說紛紜，李明峯對外宣稱90多歲父親因跌倒受傷，要照顧盡孝，政壇傳聞他因公開支持市議員李宗翰，遭批行政不中立，坊間則謠傳他近期發生「感情糾紛」導致親情不睦。但眾人不能理解，這個月24日是李明峯就任滿15周年，為何不能多等12天，留下最後公職的美好句點。

議員私下說，李明峯擔任台南消防局長15年來，長袖善舞、酒量好，晚間跑攤場合常可遇到李，李雖尊重議員，但更愛結交企業界老闆。消防高層認為，政府預算無法編列購買的救災器材，只要企業界踴躍捐輸，消防局就有能力購買，這些錢不是公款，更可以彈性運用。

基層警消說，李明峯近一年來全力推廣多功能細水霧救助皮卡車，他期許的目標是退休時，全市53個消防分隊都有一輛。一輛多功能細水霧救助皮卡車售價450萬，消防局預算根本不可能支付，若抱持「民力無窮」的態度，各分隊積極向轄區廠商募款，就有機會達到目標。這也攸關公職升遷，因為企業老闆對消防器材經費出手闊綽，不像議員嚴格把關，就曾有長官暗示想升遷的警消，「找議員關說無效，要找企業老闆才夠力」。

據悉，李明峯半年前曾有意退休，當時已被黃偉哲慰留一次，但這次他為爭取消防預算，酒後欲炒熱氣氛，公開讚揚綠營議員，卻被藍營議員告狀，市長黃偉哲指責失言，讓他大為不滿，加上土城分隊前分隊長洪育仁吸金詐騙案延燒，還牽扯派系鬥爭，傳聞李明峯非常無奈，悲憤閃辭。

