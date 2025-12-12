台南消防局長閃辭內幕！傳喊「唯一支持」某民代遭訴 李明峯公開信曝光

記者林昱孜／台南報導

台南市消防局長李明峯任職15年，創下直轄市消防局最久紀錄，但卻突然在今（21）日凌晨退群，台南市政府證實李明峯請辭獲准。六都任職最久局長閃辭，原因眾說紛紜，現在更傳出李明峯在餐敘上喊「唯一支持」某位議員，遭到另一派市議員狀告市府，遭質疑行政不中立，憤而辭職表達不滿，且辭意堅決，市長挽留未果；傍晚李明峯給消防公開信流出，同時曝光新任局長人選。

台南市消防局長李明峯閃辭內幕曝光，疑不滿遭市府質疑行政不中立，離職表達不滿。（圖／翻攝畫面）

台南縣市合併升格後，李明峯為首任消防局長，於2010年12月25日任職，迄今已經15年；12日凌晨李明峯在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」，隨後退群，同日上午就傳出閃辭消息，台南市政府證實，李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭，辭職案獲准即日生效。

廣告 廣告

台南市政府感謝李明峯，在任內致力於強化本市消防救災、緊急救護及防災整備工作，帶領團隊達成多項重要成果，提升市民安全與防救災能力。但六都最久消防局長，辭職的真正原因卻惹人議論，根據《自由時報》報導，李明峯疑似在餐敘期間，疑似酒後失言表態「唯一支持」某議員，遭不同黨籍議員投訴市府，質疑身為局長卻行政不中立，導致李明峯遭到責難，以閃辭表達抗議。

台南市消防局長李明峯12日下午5點46分，於消防主管群組發出公開信。（圖／民眾提供）

此外，內部也傳出仍有「未爆彈」，對於李明峯負氣閃辭獲准傳聞，台南市政府發言人田玲瑚表示，以稍早發出聲明為主，不再針對此事多做回應。李明峯於同日傍晚也在消防主管群組發出公開信，信中透露新任消防局長由副局長楊宗林接任。

李明峯公開信全文曝光

各位親愛的同仁、夥伴們：

回首在消防這個大家庭的歲月，無論是火場的濃煙、災害現場的艱難，或是深夜待命的寂靜時刻，我最深刻的感受，永遠是——我從來不是一個人。

每一次任務的成功、每一次危機的化解，都來自於大家的專業、投入與默默付出。你們在最危險的地方挺身而出，在最需要的時刻相互扶持，是大家讓這個消防團隊有力量、有溫度，也有無限的可能。

能與各位一起並肩作戰，是我一生的榮幸。感謝大家對我的支持、包容與信任，讓我得以無後顧之憂地推動各項工作。退休不是離開，而是用另一種方式祝福這個我深深熱愛的團隊。

如今市長已批示由新任局長楊宗林接任，請大家繼續支持，未來的消防工作挑戰只會更多、更大，但我對大家充滿信心。相信你們一定能比我做得更好，延續這支隊伍的榮耀與使命。

謝謝各位，願大家出勤平安、家庭幸福，也願我們永遠保持那份最初的熱忱。

消防精神永不退場，而我永遠以身為你們的局長為榮。

— 敬祝大家平安順遂

更多三立新聞網報導

「大蛇勒小脖」險送命還滑手機 緬甸蟒飼主現身還原：當時半昏迷全忘了

鵜鶘「出嘴趕人」遊客手臂紅腫喊痛 農場受訪回應直擊牠咬髮、吞麥克風

緬甸蟒發情「勒脖鎖喉」⋯屏東濺血遛蛇男現況曝光！女友：不只養1隻

雇主進宿舍調整「路由器」位置⋯女員工打開驚見針孔！剃恥毛畫面流出

