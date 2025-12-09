台南深夜左轉失手撞上庇護島 轎車「側躺馬路」嚇壞路人

台南路口小客車「擦撞庇護島」整台側翻，駕駛膝傷無酒駕。（圖 ／翻攝畫面）

台南市北區西門路與和緯路口 8 日晚間上演驚險一幕，1名陳姓男子於晚間 9 時許駕駛自小客車準備左轉，疑似未注意路口庇護島位置，轉彎時車輛突然失控擦撞，整台車瞬間翻覆，側倒在馬路中央，造成現場車流一度受阻。

這起翻車意外被附近民眾錄下並上傳社群平台，影片曝光後迅速引發熱烈討論，不少網友懷疑駕駛是否酒後上路，台南市警第五分局 9 日澄清，警方到場後立即對陳姓駕駛進行酒測，結果顯示並無酒駕情形，警方強調，事故原因仍在進一步釐清中。

廣告 廣告

據了解，事故當下小客車翻覆後所幸沒有其他車輛捲入，亦無人受困，陳姓駕駛僅左膝受傷，由救護人員送往醫院進行治，療雖然傷勢不重，但驚險畫面仍讓不少路過民眾捏了一把冷汗。

第五分局交通組長許双繻指出，初步研判，陳男沿和緯路北向南行駛，準備左轉進入西門路時疑因未妥善掌握轉彎角度或車速過快，因而擦撞庇護島導致翻覆。警方到場後立即在現場進行交管疏導，事故於短時間內排除，交通也恢復正常。

警方提醒，夜間行車時視線不佳，尤其在轉彎、進入路口前更應放慢車速，注意庇護島、交通號誌與其他道路設施位置，避免因一時不慎造成事故，危及自身與其他用路人的安全；目前，肇事責任與相關路況仍由警方調查中，詳細原因有待後續釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單