台南深夜驚魂！足療師持刀追砍路人至派出所 黃偉哲公布影像

社會中心／程正邦報導

台南市長黃偉哲到醫院探視傷者。（圖／翻攝畫面）

台南市南區今（3）日晚間發生一起駭人的隨機砍人案件。一名於養身館任職的陳姓足療師，疑似因情感糾紛導致情緒崩潰，竟持工作用的足療刀在街頭揮砍路人，一路追逐傷者至金華派出所門口。台南市長黃偉哲第一時間趕赴醫院慰問，並公開事發監視器畫面，強調警方已在極短時間內強力壓制嫌犯，阻止悲劇擴大。

台南一名足療師疑似感情糾紛，拿足療刀沿路砍人。（圖／翻攝自《台南大小事》）

恐怖追擊！傷者「連滾帶爬」進警局求救

根據台南市政府公開的監視器畫面顯示，事發當時一名 42 歲的男子正準備過馬路，不料卻遭到情緒失控的陳姓嫌犯持刀突襲。男子身中數刀後負傷拚命奔逃，陳嫌仍緊追不捨，現場氣氛極度緊繃。

傷者一路逃至附近的金華派出所門口，幾乎是「連滾帶爬」地衝進所內尋求保護。值班員警見狀瞬間反應，迅速動員大批警力衝出包圍，在派出所門口當場將滿臉戾氣的陳嫌壓制在地。這起意外共造成一對路人男女及傷者共 3 人受傷，所幸緊急送醫後均無生命危險。

傷者連滾帶爬跑到派出所，兇嫌殺紅眼仍不放過他。（圖／翻攝自《台南大小事》）

黃偉哲親赴醫院探視：務必給予最完善救治

台南市長黃偉哲在獲報後，隨即於深夜前往醫院探視受傷市民與家屬。黃偉哲表示，對於發生此類治安事件感到痛心，已指示醫院務必全力醫療協助，並安撫家屬情緒。

兇嫌犯案用的足療刀。（圖／翻攝畫面）

針對外界對治安的疑慮，黃偉哲在社群平台發文表示：「警方在案發當下第一時間即展現執法效率，將嫌犯制伏在派出所前，確保傷害不再擴大。目前案情動機正由檢警單位深入釐清，市府會第一時間向市民報告最新進展。」

台南市長黃偉哲跟警方和家屬了解案情。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

初步案情：疑似情感因素引發情緒失控

警方初步調查，現年陳姓嫌犯平時以足療為業，疑似長期受情感問題困擾，當晚情緒極度不穩定，才演變成當街揮刀的暴力事件。目前警方正針對其是否有特定目標或隨機隨機傷人意圖進行比對，陳嫌也將面臨殺人未遂及傷害等重罪移送。

