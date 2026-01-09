台南淺山地區生態為靈感 逾60人共創「竹編穿山甲」曝光

巨型竹編穿山甲身長4.2公尺，集結逾60人共同創作而成。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕以台南淺山地區生態為靈感，集結農業部農村發展及水土保持署、台南市菜寮溪產業觀光協會、左鎮竹苑等在地團隊、志工等超過60人，歷經2個月時間，共同創作1隻大型的竹編穿山甲，今(9)日率先曝光，將參加月底登場的左鎮燈會展出，傳達保育的觀念。

竹編穿山甲身長4.2公尺，高及寬均為1.2公尺，由水保署委託台南市菜寮溪產業觀光協會執行，常在文創空間藝術家林昭慶規劃設計，身上的鱗片以超過200片竹編組成，過程中不斷修改，終於大功告成。

廣告 廣告

常在文創空間與左鎮竹苑同步也製作一隻大型竹編早坂犀，日前已捐贈給左鎮化石園區。

左鎮竹苑負責人黃彫棠表示，該穿山甲集在地創生力量而成，包括修編、上膠等，使用的竹編技法包括紊編、六角編、十字編等，維妙維肖。

常在文創空間專案經理吳匯亨說，穿山甲是台南淺山地區的保育類動物，象徵生態系的健全與完整，希望藉由在左鎮燈會展出後，讓更多人看到自然生態，一起加入保育的行列。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中生數學解不出！路人阿北教她2小時 網友認出身分：中頭獎

「老蔣忘了刪D槽！」蔣介石日記解密揭超色自白 網嘲：社死現場

早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

