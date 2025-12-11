玉井噍吧哖紀念公園亮起來了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

台南市玉井淺山亮起來，因應耶誕節即將來臨，玉井區噍吧哖紀念公園裝置的藝術光影，照亮回淺山的路，更溫暖夜歸人的心。玉井區長顏振羽指出，今年特舉辦「綵燈趣」活動，十一日公園的光先點亮了，將串連至玉井運動公園，讓淺山也在耶誕節大放異彩。

今年玉井區公所迎接耶誕節來臨，特舉辦「綵燈趣」燈光主題活動，並以「文化記憶與光影共融」為核心，將噍吧哖紀念公園做為展示場域，並將串連至玉井運動公園，規劃雙場域光環境與活動內容，且首次配合文化局的可愛吉祥物─「巷仔Niau」呈現，期盼透過光影營造文化意象，展現玉井地區在地特色與人文底蘊。

顏振羽指出，噍吧哖紀念公園的裝置藝術燈已點亮，其中大大紅紅的「愛心燈」也同步啟燈，並透過柔和燈光、空間配置與景觀連結，營造具象徵性與辨識度的夜間視覺效果，點亮淺山的夜空，而園區光環境設計也以提升步行體驗為目標，民眾可於園區內循著光景路線漫步，感受兼具文化意涵與優雅氛圍的夜間景觀。

此外，玉井區公所也向文化局租借十米高的「巷仔Niau」，將於廿日至廿八日從12/20-12/28 供民眾拍照打卡。另為延伸觀賞動線，活動同步串聯至玉井運動公園，廿日下午開始運動公園將規劃舞台表演、特色市集、親子互動等內容，與噍吧哖紀念公園相互呼應，並透過「歷史文化 × 社區活動」的雙軸布局，讓活動兼具文化深度與休閒功能。

顏振羽也指出，活動期間將提供多項互動內容，讓不同年齡層市民參與，且此次還請來工坊製作大型的竹編藝術─毛毛蟲，讓大小朋友一起走進入口意象進入光廊，現場還有街頭藝人表演特技等，以及各種樂器演出，更有美食餐車進駐，同時也規劃有「芒果尋寶趣」，在運動公園各角落設置多款芒果品種造型立牌，讓民眾依提示尋找立牌，完成拍照打卡並集章兌換精美小禮。