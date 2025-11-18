台南淺山聯合成果展 土與甘蔗渣打造情境餐桌吃在地風味

聯合成果展上，藝術團隊以淺山地區的山為靈感設計餐桌，並端出淺山元素的料理。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕結合糖鐵踏查、台南淺山地區食物記憶及社區影像紀錄，台南玉井淺山故事館今(18)日舉辦1場聯合成果展，由藝術團隊用土及甘蔗渣打造出淺山情境的餐桌，並端出以在地食材料理的佳餚，視覺、味覺、嗅覺都感受滿滿淺山風味。

聯合成果展由農業部農村發展及水土保持署、國立台南藝術大學主辦，南藝大建築藝術研究所城鄉思維與實踐組、「山崙誌」團隊及台南市曾文溪產業觀光發展協會等共同參與，現場以展板圖文方式呈現糖鐵的田野踏查成果，社區影像紀錄片也在會中首度公開播放，最吸引人的則是會場中間的餐桌，淺山地形意象的布置，搭配淺山地區在地藝術家的作品，桌上的竹筒飯、烤黑豬肉、鹽焗茄苳山芋土雞、山野菜等，以淺山在地生產的食材為主要元素。

廣告 廣告

「山崙誌」團隊成員陳杏綺、鄭穎澤及料理藝術家許怡慈表示，餐桌布置靈感源自從台84或台20進入玉井時所看到的山，讓與會的民眾在取餐時也能感受到被山環抱，桌上的佳餚則是在淺山地區風土及飲食文化調查後的成果呈現。

曾文溪產業觀光發展協會執行長陳明宏指出，糖鐵踏查成果將持續在淺山故事館展出至年底，至於料理部分，未來也規劃於特殊活動或合作的專場中推出。

從視覺到味覺都充滿淺山元素的餐桌。(記者劉婉君攝)

糖鐵踏查成果，將在淺山故事館展至年底。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

第一次看到！台南凶宅4個月內598萬漲到628萬 原因掀議

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

