台南清潔員遭酒駕撞死！網悲痛哀悼：她總是面帶微笑…

台南安平昨（16）日清晨發生一起酒駕奪命車禍，一名48歲鄭姓男子飲酒後駕駛賓士轎車，高速追撞一名23歲陳姓女清潔員，導致陳女被夾在兩車之間，當場傷重不治。警方到院對鄭男施測酒精濃度，酒測值竟高達每公升0.95毫克，已明顯超標。事發後引發大批網友憤怒，也讓死者家屬、同事與熟識的居民難以接受，紛紛在社群上哀悼。









年輕生命清晨殞落…23歲清潔員遭酒駕撞死！網友悲痛哀悼：她開啟我幸福的一天

鄭男高速撞擊路邊在運收的垃圾車，導致準備站到車尾執勤的陳姓女清潔隊員被夾在中間，下半身粉碎性骨折身亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者陳女剛踏入社會不久，今年10月在男友介紹下，加入承包台南市安平區垃圾清運業務的長愛實業股份有限公司，擔任垃圾車隨車員。男友本身是垃圾車駕駛，兩人每天清晨一同出門上工，為未來生活努力打拚。案發當天上午8時許，垃圾車依規定停靠路邊進行清運作業，現場也已放置三角錐示警，未料後方一輛賓士車突然高速衝撞車尾，陳女剛走向車後方，瞬間遭猛烈撞擊，被夾困在兩車中間，下半身粉碎性骨折身亡。

年輕生命清晨殞落…23歲清潔員遭酒駕撞死！網友悲痛哀悼：她開啟我幸福的一天

事故消息傳出後，許多和陳女有互動的民眾紛紛發文哀悼。（圖／翻攝畫面）

事故消息傳出後，不少與陳女有互動的居民紛紛在社群平台發文悼念。有網友表示，「她每次都很關心我，總是溫柔地對我微笑，即使我有時候要費力地把一大袋垃圾丟進去，他也會在旁邊默默協助」；也有人回憶，「我記得那一天早上，我騎車去丟一小包垃圾，那個年輕女孩貼心的幫我接過去，丟進垃圾車，她開啟了我快樂幸福的一天，我還在心裡祝福她⋯」，沒想到卻因一場酒駕意外喪命，讓人至今仍難以置信。

年輕生命清晨殞落…23歲清潔員遭酒駕撞死！網友悲痛哀悼：她開啟我幸福的一天

行車紀錄器畫面可見，陳女的男友情緒潰堤，癱坐在地、放聲痛哭。（圖／翻攝畫面）

垃圾車行車紀錄器拍下撞擊瞬間，畫面中可見陳女的男友第一時間跳下車查看女友狀況，發現無法自行救出後，立刻返回車內拿手機通報警消，並不斷查看傷勢，神情相當慌亂。救護人員到場後，仍宣告陳女傷重不治，他當場癱坐在地、放聲痛哭，等到陳女家屬趕抵現場後，更情緒潰堤，再度哭倒在家屬懷中，令人鼻酸。

年輕生命清晨殞落…23歲清潔員遭酒駕撞死！網友悲痛哀悼：她開啟我幸福的一天

鄭男身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，過去還曾上過美食節目，網友紛紛湧入店家Google評論、臉書粉專狂灌負評。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，昨（16）日清晨，48歲的鄭姓駕駛開著賓士車高速追撞路邊在運收的垃圾車，準備站到車尾執勤的陳姓女清潔隊員因此被夾在中間，下半身粉碎性骨折身亡，同樣在清潔公司任職的男友目睹全程，悲慟不已。鄭男身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，在事故發生後，疑似偷偷將名下房產上網出售，被網友質疑是否準備要脫產。網友紛紛湧入鄭男的店家Google評論、臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，事後臉書粉專也緊急關閉，但網友怒氣未消，甚至將Google地標改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」。目前詳細案發經過，仍待後續釐清。

