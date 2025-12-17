台南清潔隊員遭酒駕撞亡 黃偉哲：零容忍、嚴懲到底 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

台南市昨日上午發生一起嚴重酒駕事故，一名23歲清潔隊員遭酒後駕車追撞不幸身亡。台南市長黃偉哲（17）日對此深表哀痛，並嚴厲譴責酒駕行為，指示警方強化取締、全面執法，強調「酒駕零容忍」，絕不姑息違法行為。

台南市議員林依婷也在社群表示，外界關心的重點之一，在於酒駕駕駛的法律責任，以及罹難清潔隊員是否能獲得因公殉職相關補償。

林依婷說明，安平區垃圾清運業務屬於委外處理，該名罹難女清潔隊員並非環保局正式受僱人員，因此環境部所提供的因公殉職補償金120萬元，是否能適用仍有不確定性。她已請託立法委員林俊憲協助進一步討論，釐清制度面是否能有彈性認定。

林依婷指出，此案發生於執勤過程中，性質與一般上下班途中發生事故不同，清潔人員是在執行公共任務、具備公權力角色下遭遇不幸，是否能擴大認定為因公殉職，值得主管機關與社會共同檢討，她也相信多數民眾期待制度能給予合理保障。

在後續責任追究方面，林依婷表示，她已與清潔公司取得聯繫，業者將協助家屬申請相關保險理賠，並協助進行後續民事求償，確保酒駕肇事者須負起應有的法律責任，不致規避責任。

台南市警察局長林國清表示，警方自114年11月至115年1月已啟動全面強化酒駕取締專案，但在高強度執法下仍發生悲劇，顯示酒駕問題仍需持續根除。警方後續將加強宣導與稽查力度，從源頭防堵「醉」犯上路，確保市民安全。

林國清呼籲，民眾切勿心存僥倖飲酒駕車，聚餐後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，以保障自身與他人生命安全。

市警局指出，近年台南市酒駕取締數雖增加，但事故與傷亡人數均呈下降趨勢。統計顯示，114年1月至11月間共取締酒駕4,611件，事故減少7.9%、傷亡減少4.5%。警方將持續落實取締與宣導，盼透過執法與教育並行，降低酒駕肇事發生率。