台南清潔隊員遭酒駕撞死！妹妹悲痛發文：心真的很痛 那個人非常惡劣

[Newtalk新聞] 台南市知名的鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕上路，追撞垃圾車導致23歲陳姓女清潔員慘死，死者妹妹在社群平台發文「看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛」，更痛批「那個人真的真的非常惡劣」，網友紛紛表達同情。

遭酒駕撞亡的23歲陳姓女清潔員妹妹發文指出，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

網友也紛紛留言「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」、「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」。

台南地檢署指出，鄭男16日上午8點多酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，並且犯後還否認自己是肇事駕駛，並自稱經濟狀況欠佳，顯見日後面對重刑及高額民事賠償有畏罪逃亡可能。台南地院昨日晚間裁定羈押。

