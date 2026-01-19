台南溪北糖鐵五分車創生不再停紙上 跨部會協調推進

（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨立委陳亭妃推台南「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，今天邀集相關單位於新營區進行協調，爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，盼不再停紙上具體推進。

陳亭妃邀集國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖公司等單位，上午在新營區台糖公司油品事業部進行跨部會協調，針對關鍵項目逐一盤點。

陳亭妃在會中表示，糖鐵五分車不能只停留在懷舊或單一觀光思維，關鍵在於核心節點如何串連與如何帶動，可行性評估計畫將由台南市政府執行；而立法院經濟委員會也將南下考察、追蹤進度，要求中央地方分工清楚、時程到位，避免關鍵環節卡關，讓台南溪北（曾文溪以北）地區發展不再停在紙上。

陳亭妃說，她主張將核心節點新營糖廠以「親子科技互動城堡」為規劃主軸，除保留糖鐵文化與產業記憶，更要增加親子共融空間，把科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域不只是被保存，而是變成能學習、互動，值得反覆造訪的生活場景，成為溪北最具代表性發展亮點。

陳亭妃表示，會議結論要求市政府於兩週內針對提案進行修正，她也會召開檢討會議，討論協商提案後送出，並爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，期盼相關部會都能支持這項促進溪北地區發展的糖鐵計劃。（編輯：陳仁華）1150119