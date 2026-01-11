台南溫泉會館水管爆裂 蔓延樓梯間宛如"水濂洞"

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南關子嶺一間溫泉會館，11日發生溫泉水管爆裂的情況，大量的溫泉水從606房間流出來，沿著樓梯間傾洩而下，宛如小瀑布，讓住宿民眾看傻眼。水還漫延到5樓的七間房間，業者緊急替客人換房，並動員清潔人員掃水，所幸沒有房客因此受傷。





台南關子嶺一間溫泉會館，11日發生溫泉水管爆裂的情況，地板上都是水。（圖／民眾提供）

嘩啦啦的水，不斷沿著樓梯間傾洩而下，水量之大，宛如小瀑布，讓樓梯間正對面的房客看傻眼，水還漫延到過來，只能緊急把毛巾捲一捲擋在房間門口。其他房客說，「一直聞到一個氣體的味道，我就自己先出去看，我嚇一跳，因為就像水濂洞那樣子，像瀑布，外面有點危險，然後地上都是水這樣子。」另一間的房客也說，「就是水從樓梯間開始流，像瀑布一樣，小小的啦，小小的。」民眾入住台南關子嶺的溫泉會館，沒想到卻遇到這麼尷尬的景象，飯店人員第一時間發現之後，立即動員所有清潔人員掃水，一個多小時候排除。但這水到底從何而來？

湯屋上方的溫泉水管，因為這幾天低溫，水管受不了熱漲冷縮而爆裂，大量溫泉水噴出。（圖／民視新聞）

客務主任蔡怡如指著天花板說，「它是從這邊，因為是溫泉水管，它的第一時間衝擊量是最大的」，原來是606溫泉房湯屋上方的溫泉水管，因為這幾天低溫，水管受不了熱漲冷縮而爆裂，大量溫泉水噴出，流滿606整個房間，還好當時並沒有住人，水又順著門外的樓梯間流下去，漫延到五樓，總共有七間房受到波及。「現場的話，從樓層間到樓梯間這邊去做掃水，然後以防客人就是滑倒啦。水漫延到其他的客房，我們在第一時間也是協助客人，做退房跟退款的動作，那其他客人是可以同意，我們協助去做換房，我們還會贈送客人一份小禮物。」關子嶺溫泉以泥漿溫泉著稱，首當其衝的606房間，可以看到地板上仍然殘留著泥漿和水漬。所幸業者處理得宜，沒有房客因此受傷，留旅行中的小插曲。













原文出處：台南溫泉會館湯屋水管爆裂 溫泉水蔓延樓梯間宛如「水濂洞」

