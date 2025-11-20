台南漁產虱目魚排封櫃出口澳洲參展

台南虱目魚排封櫃出口澳洲。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／學甲報導

台南漁產虱目魚排出口澳洲了，廿日台南市政府舉辦「台南漁產澳洲食品展封櫃」，宣布優質漁產品正式出口澳洲。市長黃偉哲表示，今年是台南連續第二年參加「澳洲國際食品展」，並由市府團隊攜手在地優良廠商共同拓展海外市場，成功將台南漁產特色的虱目魚排銷售至澳洲，此次出口共裝運一個廿呎冷凍貨櫃，展現市府推動漁產品外銷的豐碩成果。

廿日的封櫃儀式熱鬧滾滾，市府團隊歡喜虱目魚排出口澳洲。黃偉哲表示，今年澳洲食品展中，台南館共設置六大展位，其中鮮饌國際展出多樣具台南飲食文化的冷凍漁產與即食料理，包括虱目魚排、虱目魚肚及虱目魚丸等產品，充分展現台南在漁業加工技術與飲食文化上的深厚底蘊。

黃偉哲也指出，虱目魚是台南極具象徵性的在地魚種，肉質鮮美、營養豐富，但對澳洲市場是屬新興食材，展覽期間吸引眾多買主、僑胞及當地消費者詢問與試吃，反應熱烈。隨著展覽圓滿落幕，後續訂單不斷湧入，成功促成台南漁產正式出口澳洲市場，展現南市漁產業者的國際競爭力，也為台南優質漁產開拓海外市場奠下重要里程碑。

由於台南不僅是台灣農業重鎮，更是漁產加工的重要基地，市府團隊將持續以「從產地到國際市場」為策略，協助業者拓展海外通路，透過澳洲食品展將虱目魚、台灣鯛等具代表性的漁產品推向國際舞台，而此次虱目魚排成功封櫃出關，象徵台南漁產在品質、安全與品牌行銷上已獲國際市場肯定，未來將持續鏈結更多國際展會與電商平台，讓世界品嘗台南漁產好滋味。

台南虱目魚排好滋味。（記者張淑娟攝）

農業局副局長吳威達則表示，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局等措施，今年參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產的品牌形象，未來農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，並結合中央資源，拓展更多國際市場機會，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。