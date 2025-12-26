政治中心／台北報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，最近各種民調滿天飛，彼此間數據卻有很大落差。要參選的民進黨立委陳亭妃今（26）日正式致函黨中央與選對會，呼籲比照"公職人員選舉罷免法"嚴格規範「不明來源民調」。黨內對手林俊憲也抱怨有民調"奇怪"，但說會尊重。

政策記者會，拿出給黨中央的信，陳亭妃抱怨最近各種民調輪番出現，不少卻"大有問題"。

立委（民）陳亭妃：「這兩波民調就很奇怪，為什麼完全不一樣，國民黨謝龍介只有1%，這種極度不合理的，如何公布，沒有人委託，突然跑出一個內參民調，那我告訴你，從現在開始17天，每天都可以有一波內參民調。」

陳亭妃指控不實民調，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。

台南激戰! 陳亭妃致函黨中央呼籲規範"不明來源民調"。（圖／民視新聞）

最新"匯流新聞網民調中心"一份電話千人民調公布，陳亭妃以57.1%，大贏謝龍介18.5%支持度，林俊憲也以51.6%勝過謝龍介28.5%。甚至說在對國民黨謝龍介的整體領先幅度，陳亭妃比林俊憲多15.5%。

立委（民）林俊憲：「再奇怪的民調我都尊重你，我認為我們還是按照，我們自己做的內參民調，依照我們的選舉節奏，我們比較重視的是趨勢，第一個在綠的部分，我有擴大領先，在藍的部分有開始（差距）縮小，這就是我所謂的，正面的上升螺旋。」

林俊憲也說民調"奇怪"，陳亭妃則要黨中央比照"公職人員選舉罷免法"相關規定，嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」

立委（民）陳亭妃：「所有我們全部都依照選罷法，那如果是這樣子，我們這種乖乖地，那我覺得中央黨部，就要有一個公平公正的說法。」

