台南激戰! 陳亭妃致函黨中央呼籲規範"不明來源民調"

政治中心／台北報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，最近各種民調滿天飛，甚至傳出"綠營內參民調"，但各民調數據卻有很大落差。立委陳亭妃今（26）日正式致函黨中央與選對會，呼籲比照"公職人員選罷法"嚴格規範「不明來源民調」。民進黨中央則發聲明澄清，否認有做內參民調，也呼籲公布民調要揭露法定資訊

政策記者會，公開給黨中央的信，陳亭妃說因為最近有民調"大有問題"。

立委（民）陳亭妃：「這兩波民調就很奇怪，為什麼完全不一樣，國民黨謝龍介只有1%，這種極度不合理的，如何公布？沒有人委託，突然跑出一個內參民調，那我告訴你，從現在開始17天，每天都可以有一波內參民調。」

她點名就是這兩份，鏡報聲稱有綠營內參民調，陳亭妃贏林俊憲，差距不到3%。壹蘋網路民調，42萬多名網友投票，林俊憲支持度反超陳亭妃，甚至謝龍介只有1.6%。但最新"匯流新聞網民調中心"電話千人民調公布，陳亭妃仍以57.1%，大贏謝龍介18.5%支持度，林俊憲也以51.6%勝過謝龍介28.5%。

立委林俊憲說「再奇怪的民調我都尊重你，自認在綠營擴大領先，在藍營差距縮小。（圖／民視新聞）

立委（民）林俊憲：「再奇怪的民調我都尊重你，我認為我們還是按照，我們自己做的內參民調，依照我們的選舉節奏，我們比較重視的是趨勢，第一個在綠的部分，我有擴大領先，在藍的部分有開始（差距）縮小，這就是我所謂的，正面的上升螺旋。」

林俊憲也說有民調"奇怪"，陳亭妃則要求比照"選罷法"，嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」。不過，黨中央發三點聲明，否認有做內參民調，強調初選依照程序，也呼籲民調依法公布。

台南激戰! 黨內初選民調前，陳亭妃致函黨中央呼籲規範"不明來源民調"。（圖／民視新聞）

民進黨副秘書長何博文：「內部我們也沒有，針對初選的縣市做，所謂的這個內參的民調，那有可能是各個陣營，民進黨各個陣營的候選人，他們是不是自己內部，有做這個所謂的內參民調，這倒是比較有可能。」

距離黨內初選民調出爐只剩17天，面對陳亭妃指控不實民調可能誤導選民，民進黨滅火，力保初選不被質疑！

