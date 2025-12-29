台南火化場堆滿陪祭品殘骸 拍賣13次乏人問津

台南市南區火葬場火化後的剩於陪祭品連續13次招標皆無人問津，現已成堆放到倉庫外。（程炳璋攝）

南部喪家保有在棺木放入陪祭品的傳統，對先人聊表孝心，此舉卻對後端處理的火化場產生不小困擾，多數火化剩餘的人工關節、心臟支架，為杜絕外流2度使用，去年公開論斤拍賣卻乏人問津，連續流標13次從未有人來登記，這些人體醫療廢棄物已滿溢到倉庫外地板，台南市民政局持續宣導減少在棺木內放置物品。

台南市民政局表示，棺木內的陪祭品以銅錢、衣物為大宗，政府雖無明文禁止，卻宣導盡量少放，過多的物件只會造成燃燒不完全，還會與骨頭黏在一起，成為火化場後端處理的困擾。

棺木火化後，部分壽衣棉襖都成灰燼，常見剩餘內容物為棺柩上的金屬扣、活頁鉸鏈、釘子、裝飾板、鐵片，陪祭品為少數的硬幣、人工關節及支架、假牙等，幾乎被視為廢棄金屬，過去處理方法都是直接丟進垃圾車。

因北部曾發生部分未被燒熔的高級醫療用品遭轉賣使用，台南市殯葬管理所去年7月起，統一當廢鐵以公斤論對外拍賣，公開對外標售10次，皆無回收商願意投標，今年再標售3次，仍不見廠商有投標意願。

因這些火化剩餘物品賣不出去，火化場已堆滿大批包裝好的灰燼廢棄品，更外溢到倉庫外，令殯葬管理所感到頭疼。

台南市殯葬管理所長黃相忠表示，明年元月將再次檢討後重新開標，若仍無人投標，不排除交由環保局當廢棄物處理。

