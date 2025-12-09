台南火災案件下降市政會議肯定

台南火災案件數量下降，獲得市政會議肯定。(新聞處提供)

記者翁順利／台南報導

台南市今年一至十月火災案件較去年同期下降，由去年的一七三九件降至一四七四件。台南市長黃偉哲九日於市政會議聽取消防局專案報告後指出，整體火警案件雖有減幅，但建築物火災仍以電氣因素為主，尤其鋰電池相關產品事故近年逐漸增加，指示消防局應持續強化宣導與示範，提升市民用電與居家安全意識。

黃偉哲表示，國內外老舊大樓失火事件層出不窮，往往釀成重大傷亡，台南也必須提高警覺。請消防局加強安檢，督促管理單位定期檢查消防設備並保持逃生動線暢通。也請工務局、都發局與消防局合作，針對市區各大樓與都更案，加強避難逃生觀念宣導，確保消防安全設備按期檢修申報，盡力降低火災風險，社會局、經發局應持續輔導弱勢民眾辦理電力健檢，並協助裝設住宅用火災警報器，提升居家防護能力。

消防局表示，今年迄今火災總體案件量呈現下降趨勢，建築物火警由三一二件降為二六五件，森林田野雜草火警由一三三一件降為一一0五件，車輛火警則由九六件略增至一0四件。建築物火災原因中，以電氣因素占百分之四十三最多，其次為爐火百分之二十二、遺留火種百分之十一。火災發生率與傷亡情形也較去年下降。住宅警報器推動方面，這兩年年分別補助七八0二顆及七四00顆，明年將再採購五千顆，針對符合資格的民眾每戶免費發放一顆。