台南火災！工廠烈焰黑煙沖天 國道險遭波及

台南永康中正五街一處工廠起火，黑煙衝天。翻攝爆料公社、台南市消防局臉書



台南市永康區今天（1／4）驚傳火警！今天中午12點半左右，民眾報案中正五街31號有大火，警消前往後發現，一處工廠大火猛燒，就連停在周圍的汽車都燒毀，濃煙沖天，甚至從國道上也能看到熊熊黑煙冒出。

警消表示，今天中午永康區中正五街31號有大火、且正在燃燒鄰工廠；警消初步派遣鹽行等分隊，總計出動15車、警消29人，趕抵現場救援。到達火災發生地後，只見現場大火猛燒、停在周圍的汽車都遭波及，外殼都被燒黑。

消防局指出，中午12點36接獲民眾報案，事發地點在中正五街31號，一開始據報燃燒的是緊鄰工廠的廢棄物，旋即派遣鹽行等分隊，總計出動15車、警消29人，並通報局內長官、110、區長、自來水、瓦斯、環保局、台電等單位趕往。

目前確切的傷亡狀況不明，目前持續滅火中，火災發生的確切原因有待滅火後釐清。

消防局表示，提醒下風處的永康區、東區、歸仁區的民眾緊閉門窗，出外請帶口罩，注意自身防護，如有身體不適盡速就醫。

